Панические атаки

Что это такое?

Вегетативный криз, нейроциркулярная дистония, астено-невротический синдром – все это разные именования одного из нарушений нервной системы, в психотерапии известного как “паническое расстройство”. Заболевание проявляется в форме неожиданных панических атак – острых приступов неконтролируемого страха (паник, тревог), сопровождающихся неприятными психическими переживаниями и физическими ощущениями. Это может быть боль, напряжение, дискомфорт в отдельных органах или общий упадок сил, головокружение, нехватка воздуха.

Статистика заболеваемости

Панические атаки возникают с разной периодичностью – от нескольких раз в день до раза в несколько месяцев и, как правило, проходят серийно. В США этим недугом страдает от 2 до 6% взрослых людей. В Европе, где по частоте обращения к врачу неврозы занимают второе место после депрессий, «тревожная» симптоматика беспокоит до 4,3% - 5,9% взрослых пациентов. Паническое расстройство обычно манифестирует в молодом возрасте (20 – 30 лет) и у женщин возникает в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Точную статистику заболеваемости определить трудно, так как не все обращаются к психотерапевту.

Трудности диагноза

Распространенное проявление панических атак – кардионевроз (дискомфорт в области сердца, страх сердечного приступа, инфаркта). В России пациентам, жалующимся на «сосуды и сердце», часто ставят диагноз вегетососудистая дистония (ВСД), не совсем эквивалентный понятию паническое расстройство. Под аббревиатурами ВСД и НЦД (нейроциркулярная дистония) могут скрываться такие вегетативные симптомы как сердцебиение, головокружение, онемение конечностей, слабость, нестабильное давление, характерные для многих неврологических и физиологических состояний. Дифференциальная диагностика панических атак проводится врачом психотерапевтом на основании опроса пациентов и сбора клинического анамнеза.

Симптомы

Страдающие паническими атаками обычно жалуются на нарушения в сердечнососудистой и дыхательной деятельности – «остановку сердца», состояния удушья, параличи, потерю координации. Специфическими проявлениями могут быть:

Обострение фобий (страха болезни, смерти или потери контроля);

напряжение , Усиление вегетативных симптомов (сердцебиение, чувство нехватки воздуха, мышечное головокружение , потеря сознания или чувствительности, потливость, дрожь и т.д.);

Состояние деперсонализации – нарушения восприятия собственного тела – или дереализации – искаженного восприятия пространства, дежавю или жамевю (когда нечто знакомое кажется неизвестным);

Острые эмоциональные переживания (чувство отчаяния, одиночества и т.д.),

К сожалению, не каждый обращается с симптомами панического расстройства к психотерапевту, надеясь на самолечение или помощь врачей других специальностей. Хотя медициной официально признается влияние стресса, тревоги и страхов на состояние здоровья и качество жизни пациентов.

Особенности лечения панического расстройства

Панические атаки включены в международную классификацию МКБ-10 под кодом F41.0 (эпизодическая пароксизмальная тревожность). В DSM-IV (руководстве Американской психиатрической ассоциации) они определяются как симптом в составе других диагнозов.

Лечение панических атак предполагает комплексный подход с наличием психотерапевтического компонента. В клиники неврозов пациенты нередко обращаются спустя значительное время после начала заболевания, но это незначительно влияет на прогноз излечения заболевания, который, как правило, остается благоприятным.

Страдающих паническими атаками нередко беспокоят причины возникновения их болезни. Ряд ответов можно найти на сайте Института им. В.М. Бехтерева, но за подробной консультацией лучше обращаться к ведущим специалистам девятого отделения (клиники неврозов и психотерапии), контакты которых указаны в соответствующем разделе.

Теории возникновения панических атак

За общей тревожностью обычно стоят вытесненные психологические конфликты, проблемы, трудности, переживания. Однозначного ответа на вопрос о природе конкретно панических атак пока нет. В современной медицине «рабочими» являются несколько теорий. Считается, что приступы интенсивной паники могут вызываться:

Нейрохимическими и нейроэндокринными реакциями. Например, снижением гамма-аминомасляной кислоты ГАМК, влияющей на метаболизм в головном мозге, повышением гормона стресса кортизола, нарушениями выработки норадреналина, дофамина, интерлейкина и т.д.. Доказано влияние серотониновых реакций на патогенез панического расстройства. Нейрохимические и нейроэндокринные факторы объясняют, почему высокую эффективность в лечении панических атак показывает медикаментозная терапия.

Генетикой. Одно из известных исследований показало, что до 43% рассмотренных случаев были обусловлены наследственностью. В другом эксперименте выяснилось, что у пациентов, чьи родственники первой степени страдали паническими атаками, в 3-5 раз выше риск развития генерализованного тревожного расстройства (состояния, характеризующегося постоянной тревогой). Влияние генетических факторов на возникновение приступов продолжает исследоваться.

Нарушением вегетативного «равновесия». Эмоции воздействуют на наш организм через так называемые симпатические и парасимпатические реакции. В ситуации стресса активизируется «симпатика»: сердцебиение и дыхание учащаются – в ситуации покоя наоборот запускаются процессы торможения. Нарушение равновесия действует как «спусковой механизм» панической атаки. Причем, причины, по которым оно происходит, могут быть разными.

Психологическими факторами. Неудовлетворенность жизненной ситуацией, различными обстоятельствами, постоянное внутреннее напряжение, высокий темп жизни, стрессовые ситуации и многое другое способствует нарушению общей регуляции организма с развитием в последующем тревожных и панических состояний.

Провоцировать возникновение панических атак и обострять их симптомы могут: стрессы, переутомление, переживания утраты, перемены в социальном статусе и окружении, перенесенные заболевания, инфекции, злоупотребление алкоголем, прием некоторых медикаментов, повышенная физическая нагрузка, метеозависимость.

Методы лечения

Зависят от клинической картины, для полноты которой обычно назначают медицинское обследование (анализы крови, ЭКГ, исследования активности мозга). Основными методами остаются медикаментозное лечение и психотерапия. Наиболее эффективно их сочетанное применение. В фармакологии могут использоваться некоторые группы антидепрессантов и транквилизаторы. Препараты выписывает и контролирует длительность приема, коррекцию дозировок врач.

Лечение без психотерапии малоэффективно. Наиболее высокую результативность показывают методы личностно-ориентированного и когнитивно-поведенческого направлений, например, техники «десенсибилизации» или намеренной конфронтации с фобиями. Поскольку главными причинами панического расстройства зачастую оказываются вытесненные психологические конфликты, важно, чтобы проблема осознавалась самим пациентом и была проработана им с помощью квалифицированного терапевта.